26/06/2025 18:09

中銀香港(02388)成為上海黃金交易所國際板指定倉庫

《經濟通通訊社26日專訊》中銀香港(02388)表示，獲上海黃金交易所委任負責營運其在香港設立的首個國際板指定倉庫，並於今日正式啟用。在香港交割的黃金交易合約同日推出，多家中外機構順利達成交易。



中銀香港表示，很高興成為上海黃金交易所在香港設立的首個國際板指定倉庫，這一舉措是內地黃金市場高質量對外開放的又一重要里程碑。香港和上海兩大國際金融中心在黃金市場上的升級合作，為滬港兩地多層次、多領域的金融合作，注入了更豐富的內容，為投資者提供配合當前全球經濟格局的多元化資產配置方案。滬港黃金市場的協同發展，對助力人民幣計價的「上海金」走向世界，強化人民幣計價和儲備功能，鞏固提升香港在區域黃金市場的中心地位，具有深遠意義。



中銀香港表示，該行作為上海黃金交易所國際板A類國際會員、保證金存管銀行以及指定倉庫，將與上海黃金交易所共同推進黃金市場的基建、產品創新、綠色低碳等工作，為投資者帶 來更豐富的資產選擇。該行亦將積極發揮集團優勢，在中國銀行集團的指導下，打造更多與國際接軌的黃金產品和服務，為構建香港成為國際黃金交易中心和推動建設大宗商品交易生態圈貢獻力量。(bi)