26/06/2025 09:22

星展料金管局承接94億港元沽盤後，一個月港元拆息今將升向1厘

《經濟通通訊社26日專訊》港元弱勢連日持續並多次觸及7.85弱方兌換保證價後，金管局終於出手捍衛港元匯價，今早於紐約交易時段承接94.2億港元沽盤，令明天(27日)銀行體系結餘將降至大約1641億港元，為金管局2023年以來首次入市買港元「托價」，星展銀行預期，今日香港銀行同業拆息可能上升。



星展香港環球市場策略師李若凡表示，由於銀行體系總結餘下降加上半年結資金需求增加，預料一個月香港銀行同業拆息可能升向1厘。她指出，過去幾天，港匯持續試探7.85水位後，金管局才出手干預，這意味著港元對在7.85附近的買盤和賣盤相當平衡。



是次干預力道溫和，因為季節性和股票相關的港元需求可能正緩解套利交易對港元的壓力。



港元拆息昨天(25日)連續兩日全線向上，其中，與樓按相關的一個月港元拆息連升三天，報0.90964厘，為5月20日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦升16基點至1.71179厘，見近兩周最高。(cl)



