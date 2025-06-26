26/06/2025 16:34

《本港經濟》5月出口升15.5%進口升18.9%，均勝預期

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處公布，今年5月份本港商品整體出口貨值為4341億元，較2024年同月上升15.5%，比4月升14.7%擴大，又勝市場預估升12.5%。5月商品進口貨值為4614億元，按年上升18.9%，較4月升15.8%及市場預估升13%為佳。今年5月份錄得有形貿易逆差273億元，相等於商品進口貨值的5.9%。



*首五個月商品出口貨值升12.6%*



今年首五個月的商品整體出口貨值按年上升12.6%。同時，商品進口貨值上升12.9%。同期錄得有形貿易逆差1247億元，相等於商品進口貨值的5.8%。



*政府對貿易政策不確定性保持警覺*



政府發言人表示，商品出口貨值繼續表現強韌，在5月按年強勁上升15.5%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口進一步顯著增長。輸往歐盟的出口轉為溫和增長，輸往美國的出口則下跌。展望未來，內地經濟繼續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應會為貿易表現提供支持。政府會繼續密切監察外圍環境，並對地緣政治緊張局勢升溫及貿易政策的不確定性保持警覺。



*5月輸往英美貨值分別跌52%和18.4%*



今年5月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升21.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是日本（升96.2%）、馬來西亞（升55.3%）、台灣（升54.8%）、越南（升41.2%）、印度（升35.1%）和中國內地（內地）（升17.6%）。另一方面，輸往韓國（跌25.6%）的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌52%）和美國（跌18.4%）。



今年首五個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是越南（升58.5%）、台灣（升39.7%）、日本（升20.4%）、和內地（升17.9%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（跌24.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)