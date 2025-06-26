26/06/2025 17:00

《本港經濟》3月平均工資率升3.5%，扣通脹後實質升1.6%

《經濟通通訊社26日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年3月的平均工資率較上年同期上升3.5%。扣除通脹後，3月的實質平均工資率較上年同期上升1.6%。



在今年3月，約62%公司的平均工資率較上年同期上升，34%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。



*第一季實質平均薪金按年升1.6%*



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第一季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.2%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，第一季的就業人士實質平均薪金較上年同期上升1.6%。



政府發言人表示，今年第一季所有調查涵蓋的行業的工資和勞工收入按年繼續上升。展望未來，香港經濟擴張應為勞工需求，以致工資和勞工收入提供支持，儘管外圍環境的不確定性，以及市民和旅客的消費模式轉變或會繼續帶來挑戰。(cl)

