26/06/2025 20:14

《再戰明天》日本公布零售銷售，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社26日專訊》日本公布零售銷售，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚7:30pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯在第24屆國際清算銀行年會主持會議。9:15pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克和美聯儲理事庫克參與有關勞動力市場狀況、通脹和利率的討論。



*英國公布首季GDP，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布5月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布5月零售銷售，月率升幅料由0.7%收窄至0.3%，年率升幅料由3.5%收窄至2.5%。2:00pm，英國公布第一季出口；第一季國內生產總值；第一季進口。5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負15.2惡化至負15.3。8:30pm，美國公布5月個人消費，料由0.2%降至0.1%；5月個人所得料由0.8%降至0.3%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至60.5。



在本港，明日公布業績的公司有:香港食品投資(00060)、凱聯國際酒店(00105)、新興光學(00125)、佳寧娜(00126)、國際商業結算(00147)、英皇國際(00163)、德祥地產(00199)、潤中國際控股(00202)、大凌集團(00211)、樂聲電子(00213)、建生國際(00224)、香港通訊國際控股(00248)、華信地產財務(00252)、天德地產(00266)、景福集團(00280)、莊士機構國際(00367)、港仔機器人(00370)、四洲集團(00374)、中國燃氣(00384)、筆克遠東(00752)、中國水務(00855)、翠華控股(01314)、耀才證券金融(01428)等。(wa)