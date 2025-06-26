26/06/2025 11:06

華僑銀行:港元套息交易或促使金管局加大干預力度

《經濟通通訊社26日專訊》華僑銀行指出，金管局最新干預措施可能有助於推升香港銀行同業拆息(Hibor)，但進一步攀升的空間有限，也不排除會有更多干預。



華僑銀行外匯及利率策略主管Frances Cheung表示，最近的干預規模小，銀行同業拆息和短端港元利率的反彈可能不會很強，市場上至少部分港元兌美元的套息交易可能已被清算，儘管如此，如果香港利率不大幅上漲，鑑於港元和美元市場之間的巨大利差，套利交易將持續，這可能會使美元/港元維持在7.85附近，當局可能反覆干預。



港元匯率再觸及每美元兌7.85港元的弱方兌換保證，據金管局資料，按聯匯機制，其今晨承接94.2億港元沽盤，香港銀行體系總結餘將於明日跌至1640.98億港元。今次是金管局自2023年以來首次買入港元，以捍衛聯繫匯率。(bn)