26/06/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.0375 +1.679 一周 0.45518 +7.53 兩周 0.56238 +7.28 一個月 0.96554 +5.59 兩個月 1.46661 +4.804 三個月 1.76339 +5.16 六個月 2.37839 +9.333 一年 3.01649 +1.256

《經濟通通訊社26日專訊》港元匯價連日多次觸及7.85弱方兌換保證價，金管局終於出手，今早於紐約交易時段承接94.2億港元沽盤，明天(27日)銀行體系結餘將降至大約1641億港元，為金管局2023年以來首次入市買港元「托價」。港元拆息連續三日全線向上，其中，與樓按相關的一個月拆息四連升，報0.96554厘，為5月19日後最高。*三個月拆息創三周新高*隔夜息報0.0375厘，創近六周新高，一周拆息升近8基點至0.45518厘，是5月16日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至1.76339厘，為6月5日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別報2.37839厘和3.01649厘。據彭博報價系統，金管局入市後，港元匯價最高曾見7.8469，為6月11日後最強，最新則報7.8493，較前收市價升約0.01%。*套利交易或促使金管局反覆干預*華僑銀行外匯及利率策略主管Frances Cheung表示，最近的干預規模小，銀行同業拆息和短端港元利率的反彈可能不會很強，市場上至少部分港元兌美元的套息交易可能已被清算，儘管如此，如果香港利率不大幅上漲，鑑於港元和美元市場之間的巨大利差，套利交易將持續，這可能會使美元/港元維持在7.85附近，當局可能反覆干預。(cl)資料來源：香港銀行公會