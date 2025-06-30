26/06/2025 11:06

【ＡＩ】美法官裁定以具版權書籍訓練AI屬「合理使用」，成首例

《環富通基金頻道26日專訊》美國加州北區地方法院的聯邦法官近日裁定，AI初創公司Anthropic未經作者許可，以受版權保護的書籍訓練旗艦AI模型Claude，屬「合理使用」(fair use)範圍。這項裁定有可能在AI部署方面成為重要的法律先例。



Anthropic發言人表示，很高興法院認定旗下AI訓練具「轉化性」，「符合版權促進創造力和科學進步的宗旨」。



然而，聯邦地區法院法官艾索普(William Alsup)另表明，Anthropic將超過700萬本盜版書籍複製，並儲存於一個「中央圖書館」的行為侵犯作者著作權，不構成「合理使用」。艾索普已下令於12月開庭審理，以裁定Anthropic侵權賠償金額。(hl)