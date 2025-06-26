26/06/2025 08:35

《擴大開放》上海黃金交易所首家境外交收庫落地香港

《經濟通通訊社26日專訊》上海黃金交易所公告，為進一步提升黃金市場對外開放水平，豐富產品體系，優化交割服務，於6月26日上市iPAu99.99HK、iPAu99.5HK合約，並在中國銀行（香港）有限公司設立國際板指定倉庫。這是上金所的第一家境外交收庫。此前上金所的國際板產品只能在國內交收庫交割，三家國內交收庫分別設在交通銀行（上海）、工商銀行（深圳）和中國工藝集團（上海）。



據《財新》了解，設置境外交收庫，相當於上海黃金交易所在境外的延伸，有利於吸引國際投資者，‌促進上海黃金交易所的國際化和多元化‌，增強重要金融平台配置全球資源的功能，是打造上海國際金融中心的重要舉措之一。



上金所同日發布《上海黃金交易所香港指定倉庫交割業務指引》，並公布自即日起至2025年12月倉儲費結算日日終結算前，免收國際會員及國際客戶香港指定倉庫交易庫的倉儲費、入庫費和出庫費。(ct)