26/06/2025 16:47

【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

《經濟通通訊社26日專訊》據《華爾街日報》報道，中國已要求國內稀土行業公司向政府提交掌握專業技術的員工名單，一些專家已被要求上交護照，以確保他們不會出國和洩露商業機密。



報道引述知情人士透露，中國商務部最近幾周要求在中國設立的稀土公司提供人員名單，其中包括專業人員的具體專長、教育和研究背景以及個人資訊。目標是建立一份掌握稀土專業知識的中國公民正式名錄，並對這些員工進行密切關注，以確保他們不會出國和洩露機密。這些名單包括稀土行業上游領域的人員，例如從事稀土加工的人員，也包括下游領域的人員，例如使用已加工礦物製造稀土磁體的人員。



報道指，一些中國公司的專家已被要求將護照上交所在公司或地方政府，以確保他們不會進行任何未經授權的旅行。中國已要求政府官員和國有企業員工上交旅行證件，並且出國旅行須申請批准。



中國是全球最大的稀土開採國和加工國，稀土磁體產量佔全球的大約90%。隨著貿易緊張局勢升溫，中國於4月份建立了一套新的稀土和稀土磁體出口許可制度。(ct)