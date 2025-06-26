26/06/2025 17:32

《神州基金》中基協：截至5月底境內公募基金資產淨值近34萬億

《經濟通通訊社26日專訊》中國基金業協會發布數據，截至2025年5月底，中國境內公募基金管理機構共164家，其中基金管理公司149家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計33.74萬億元（人民幣．下同）。



2025年5月，新備案私募基金數量1219隻，新備案規模607.26億元。其中，私募證券投資基金880隻，新備案規模438.91億元；私募股權投資基金125隻，新備案規模67.07億元；創業投資基金214隻，新備案規模101.28億元。



截至2025年5月末，存續私募基金140870隻，存續基金規模20.27萬億元。其中，存續私募證券投資基金83829隻，存續規模5.54萬億元；存續私募股權投資基金30201隻，存續規模10.98萬億元；存續創業投資基金25973隻，存續規模3.41萬億元。



此外，截至2025年5月末，存續私募基金管理人19832家，管理基金數量140870隻，管理基金規模20.27萬億元。其中，私募證券投資基金管理人7802家；私募股權、創業投資基金管理人11835家；私募資產配置類基金管理人6家；其他私募投資基金管理人189家。(jq)