26/06/2025 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升12點子，報7.1701

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1620，較上個交易日升48點子，創2024年11月8日以來逾七個半月新高，較市場預測偏弱59點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開12點子，報7.1701，上個交易日即期匯率收盤報7.1713。



隨著地緣局勢的緩和，市場焦點重新回到美國財政政策，並重新評估美聯儲的降息前景，投資者情緒得到改善，美元下探至2022年3月以來的低點。



市場人士指出，近期美元持續回落，為人民幣反彈提供良好的外部環境，但是中美貿易談判仍在推進，前景仍存較大不確定性，而且國內經濟復甦仍偏慢，人民幣中間價延續小升，而即期匯價也會有序反彈，不過幅度會偏小。



ING銀行報告認為，鮑威爾重申對降息的謹慎態度，但似乎也對討論啟動降息的條件持更開放態度，市場仍在積極尋找轉向鴿派的細微跡象，在這種情況下美債收益率可能面臨壓力。(jq)