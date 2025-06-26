26/06/2025 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升29點報7.1684，創逾七個半月高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1684，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，續創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1565至7.1709之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升88點子，報7.1625。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1620，較上個交易日升48點子，創2024年11月8日以來逾七個半月新高，較市場預測偏弱59點。



交易員表示，市場焦點重新回到美國財政和美聯儲降息節奏，美元指數下探逾三年新低，人民幣有望被動走強。一外資行交易員稱，如果之前囤匯的頭寸也動起來，人民幣反彈力度可能會加速。



特朗普表態稱，他已經在考慮明年鮑威爾任期結束後的繼任者人選。星展銀行認為，如果特朗普提前推出下任美聯儲主席提名人，這可能會削弱鮑威爾結束任期前的政策可信度，令美元承壓。(jq)