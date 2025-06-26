26/06/2025 10:28

【聚焦數據】上海5月出口增速大縮至3.5%，進口增5.3%

《經濟通通訊社26日專訊》上海海關公布，今年5月，上海市外貿進出口3771.5億元(人民幣．下同)，同比增長4.5%，增速比4月大幅回落7.2個百分點。其中，出口1583.8億元，增長3.5%，4月為增長17.2%；進口2187.7億元，增長5.3%，4月為增長8.1%。



前5個月，上海市外貿進出口1.8萬億元，同比增長1.8%，增速比前4個月提升0.8個百分點。其中，出口7873.8億元，增長11.5%，增幅比前4月放緩2.3個百分點；進口9946億元，下降4.8%，降幅比前4個月收窄2.5個百分點。



前5個月，民營企業進出口6717億元，增長22.2%，增速高出整體20.4個百分點，佔同期進出口總值的37.7%，拉動全市外貿增長7個百分點。5月，民營企業進出口1477.1億元，創單月歷史新高，增長27.3%，是上海市進出口增量的主要貢獻主體。



前5個月，上海對共建「一帶一路」國家進出口7346.3億元，增長11.4%，佔同期外貿總值超4成；對東歐、非洲進出口增速超兩成。



*5月機電產品出口連續三個月破千億元*



前5個月，上海市出口機電產品5038.5億元，增長2.3%，佔全市出口總值的六成以上。從走勢看，5月機電產品出口1050.7億元，連續三個月突破千億元；從商品看，前5個月，集成電路、筆記本電腦分別出口744億元、218.7億元，分別增長4.5%、1.6%；同期，勞密產品出口777億元，增長8.2%，其中紡織服裝、塑料製品、箱包等均實現增長。



前5個月，肉類、乾鮮瓜果、乳品等民生消費品進口分別增長8.9%、2.4%、24.3%。工業生產方面，前5個月，橡膠、航空器零部件、音視頻設備及其零件、工業機器人進口分別增長59.6%、29.9%、18.2%、23.1%。(sl)