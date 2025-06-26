26/06/2025 17:45

財庫局歡迎上金所啟用在香港的國際板指定倉庫

《經濟通通訊社26日專訊》財經事務及庫務局歡迎上海黃金交易所今日在香港啟用首個離岸黃金交割倉庫，並同時在其國際板上市於香港交割的黃金合約。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，上金所選擇在香港設立首個國際板指定交割倉庫，為國際投資者提供在境外交割黃金的選項，是國家黃金市場國際化進程中的關鍵一步，不僅拓展人民幣計價黃金交易的全球布局，更進一步深化香港在區域市場中的角色。政府正積極推動在港建設國際黃金交易中心，開拓金融服務新增長點，鞏固提升香港國際金融中心地位。是次上金所在港設指定倉庫，將在吸引更多國際投資者參與其交易的同時，增加香港的黃金儲量，推動相關服務發展，這無疑是為本港推動建設國際黃金交易中心的工作加注了強大動力。



他續說，香港有「一國兩制」的獨特優勢，能發揮完備的金融、物流和航運功能，加上離岸人民幣資金池充裕，可便利境外機構投資者參與在香港交割的黃金交易。香港政府與上海市政府上星期簽署了《滬港國際金融中心協同發展行動方案》，此次合作正是滬港協同發展的成功案例。他期望香港與上海兩大國際金融中心在「一國兩制」框架下，未來能繼續優勢互補，進一步深化合作，拓展兩地市場互聯互通，提升雙向參與的規模。



行政長官在去年《施政報告》中提出建立大宗商品交易生態圈，支持國際大宗商品交易所在香港設立認可倉庫，在港儲存和交割大宗商品。香港今年1月獲納入為倫敦金屬交易所全球倉庫網絡，至今已有七個認可倉庫獲批准成立，並正進行系統接駁等準備，最快可於今年7月陸續投入服務。同時，黃金亦是發展大宗商品交易的關鍵切入點。財經事務及庫務局已於去年12月成立推動黃金市場發展工作小組，在年內就增加倉儲容量、優化交易和監管機制、拓展交易所產品、市場推廣等制訂方案。(cl)