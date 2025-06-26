26/06/2025 09:35

【穩定幣】國際結算銀行：穩定幣無法成為貨幣體系基石

《經濟通通訊社26日專訊》國際結算銀行(BIS)表示，儘管對穩定幣的需求已大幅上升，但這種加密資產不應成為未來貨幣體系的支柱。



BIS在年度經濟報告中表示，穩定幣未能滿足確保穩健貨幣安排所需的要求。該報告稱，加密資產已成為繞過安全措施、用於非法用途的首選。個人身分隱藏在錢包地址後面，這保護了隱私，但也為非法用途提供了便利。穩定幣可以在沒有發行方監督的情況下流通，引發了有關被用於洗黑錢和恐怖主義融資等金融犯罪的擔憂。



此外，BIS表示，穩定幣也缺乏央行提供的結算功能。如果穩定幣持續增長，可能會構成金融穩定風險，包括賤賣安全資產的尾部風險。」(rc)