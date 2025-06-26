26/06/2025 10:02

【美國議息】鮑威爾第二日在國會作供，遭共和黨參議員當眾辱罵

《經濟通通訊社26日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（25日）連續第二日在國會，作半年工作報告時表示，聯儲局尚未明確判斷關稅對通脹的具體影響，決策仍需謹慎。在座共和黨參議員當面辱罵他不按特朗普意願辦事。



鮑威爾在參議院銀行委員會的聽證會上回應議員提問時表示：「問題是，誰來承擔關稅成本？關稅有多少會轉嫁為通脹？說實話，這很難提前預測。」



他指出，雖然近期通脹數據低於預期，在關稅影響尚不明朗、經濟依然穩健的背景下，不應急於降息。他認為目前數據顯示的是過去的情況，但多數經濟學家預期，在關稅政策影響下，今年通脹可能會明顯上行。



*共和黨參議員點名批評鮑威爾*



自近期通脹放緩以來，特朗普不斷施壓要求聯儲局盡快降息，並在社交平台上發文呼籲國會對鮑威爾「強硬對待」。不過，在周三的聽證會上，大多數共和黨議員並未照辦，保持了相對克制的質疑氛圍。



只有來自俄亥俄州的參議員Bernie Moreno罕見直接點名批評鮑威爾。他表示：「我們是幾百萬選民選出來的，而你是一個人任命的。他（特朗普）現在不希望你再擔任這個職位。」Moreno還指責鮑威爾「因不降息而讓政府每年多付出4000億美元利息支出」。(rc)