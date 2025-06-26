26/06/2025 10:36

【ＡＩ】黃仁勳：機械人技術是晶片製造商繼AI之後的最大機會

《經濟通通訊社26日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳表示，除人工智能外，機械人技術是公司最具增長潛力的市場，而自動駕駛汽車將成為該技術的首個主要商業應用領域。



周三（25日），黃仁勳在英偉達年度股東大會上回答提問時表示：「我們公司有許多增長機遇，其中AI和機械人技術是最大的兩個，代表著數萬億美元的增長機會。」



1年多前，英偉達調整業務部門的財報揭露方式，將汽車和機械人部門合併為同一專案。今年5月，英偉達稱該業務部門季度銷售額為5.67億美元，約佔公司總營收的1%。汽車和機械人業務按年增72%。



雖然目前機械人業務對英偉達而言規模仍相對較小，黃仁勳表示：「我們正朝著這樣的一天努力：數十億台機械人、數億輛自動駕駛汽車和數十萬個機械人工廠將由英偉達技術提供動力。」(rc)