26/06/2025 11:04

【美債動盪】美國長期債券基金5月吸引大量資金流入

《經濟通通訊社26日專訊》美國長期債券基金在5月吸引大量資金流入，扭轉4月份資金流出的局面，顯示投資者在權衡貿易關稅、通脹和財政赤字等一系列不確定性因素後，尋求較長期債券的安全性。



投資研究機構晨星的數據顯示，5月份美國長期債券基金吸引74億美元的資金，這是兩年多來最大的月度資金流入，而4月份則出現資金大幅流出。



晨星固定收益分析師Jeana Doubell表示，5月份長期債券基金的資金流入，反映投資者對經濟增長疲軟的預期，以及認為債券比其他高風險資產更有價值的觀點。



由於擔心美國的關稅措施可能會助長通脹，美國長期債券在4月遭到大量拋售，而對特朗普稅收法案可能會擴大赤字和國債供應的預期也增加了賣壓。



不過，分析師表示，隨著貿易談判取得進展，這些擔憂有所緩解，重新點燃了投資者對長期債券的偏好。(rc)