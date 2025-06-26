26/06/2025 13:54

【美國議息】鮑威爾：終止支付銀行準備金利息並不能省錢

《經濟通通訊社26日專訊》聯儲局主席鮑威爾周三（25日）表示，有關央行不為銀行準備金付息的提議並不能省錢，而恢復稀缺準備金制度將具有挑戰性，並可能引發動盪。



共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)本月稍早提議終止聯儲局向銀行付息的職權，聲稱此舉將在10年內節省1.1兆美元，該黨保守派成員對此想法表示讚賞。準備金餘額利率目前為4.4厘，銀行準備金在3.2萬億至3.4萬億美元之間。



鮑威爾在參議院銀行委員會聽證會上表示：「人們幻想這能省錢，但事實並非如此。」準備金餘額利息(IORB)於近20年前獲得國會批准以支持金融體系，並在全球金融危機期間付諸實施。



*不建議回到稀缺準備金制度時代*



他還表示：「如果想要回到稀缺準備金制度時代，那將是一條漫長、坎坷且動蕩的道路。我不建議我們走這條路。伴隨充足準備金的是擁有充足流動性，這意味著銀行能夠繼續放貸。」(rc)