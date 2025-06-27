27/06/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社27日專訊》中東局勢進一步緩和，美股三大指數昨日（26日）收市報升。道指升404.41點或0.94%，報43386.84點；標普500指數升48.86點或0.80%，報6141.02點；納指升194.36點或0.97%，報20167.91點。港股方面，恆生指數收市報24284，跌41點或0.2%，成交2751億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯在第24屆國際清算銀行年會主持會議。9:15pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克和美聯儲理事庫克參與有關勞動力市場狀況、通脹和利率的討論。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負15.2惡化至負15.3。今晚8:30pm，美國公布5月個人消費，料由0.2%降至0.1%；5月個人所得料由0.8%降至0.3%。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2升至60.5。(wa)