27/06/2025 07:57

《國金頭條》中東局勢續緩和，道指升四百點，標指及納指逼近新高

《經濟通通訊社27日專訊》中東局勢進一步緩和，美股三大指數周四（26日）收市報升，道指升逾400點，標普500指數與納指均接近新高。



道指高開101點後持續向上，一度升448點，高見43430點；標指曾升0.89%；納指亦最多升1.07%。道指收市升404.41點，或0.94%，報43386.84點；標普500指數升48.86點，或0.80%，報6141.02點；納指升194.36點，或0.97%，報20167.91點。



標普500指數盤中高見6146.52點，逼近盤中歷史高位6147.43點。對比4月初特朗普宣布對等關稅之後的低位，標普500指數現已反彈逾22%。納指盤中也升至接近歷史高位。



中東緊張局勢有所緩和，特朗普雖指責兩國違反協議，但停火協議目前仍然得以維持。美國計劃下周與伊朗舉行會談。



*加密貨幣概念股表現強勢*



美國加密貨幣概念股表現強勢，Circle(US.CRCL)大升7.6%，Coinbase(US.COIN)漲5.5%。



Meta(US.META)升2.5%。據報Meta行政總裁朱克伯格成功從OpenAI挖角三名OpenAI核心研究人員。特斯拉(US.TSLA)收市跌0.5%。英偉達(US.NVDA)升0.5%。



市場憧憬聯儲局將放寬銀行槓桿率監管要求，推動美國大型銀行股造好。摩根大通(US.JPM)升1.7%，美國銀行(US.BAC)升1.3%，花旗集團(US.C)及高盛(US.GS)分別升2.1%及2.6%。



美匯指數續跌，盤中一度跌至96.99，創下自2022年2月以來新低，年內累計跌幅擴大至逾10%。美元兌日圓持續走弱，盤中一度跌至143.75，較前一交易日下挫0.61%，創下逾半年新低。歐元兌美元持續走強，盤中高見1.174，創2022年9月以來新高，較前一交易日上升0.41%。



*金價高位整固*



現貨黃金及紐約期金延續高位整固格局，國際金價盤中高見每盎司3350美元，日內微跌0.08%。紐約期金亦下跌0.09，報盎司3329美元。



國際原油價格維持高位震盪，受美國原油庫存大幅下降及市場對OPEC+產量政策預期推動。布蘭特期油最新報每桶66.76美元，日內小幅上揚0.49%。紐約期油則報每桶65.30美元，日內升0.58%，同樣延續反彈走勢。(jf)

