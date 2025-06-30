27/06/2025 07:42

【關稅戰】特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周四（26日）單方面在白宮宣稱，美國周三（25日）與中國簽署一項與貿易相關的協議，但並未具體說明內容，只是表示將會打開中國大門。



特朗普在白宮主持一項活動，推動國會在7月4日前通過政府支出法案，期間發表有關言論。商務部長盧特尼克其後證實特朗普言論。



特尼克接受彭博電視台採訪時說：「該協議已在兩天前簽署並完成。」這份協議將北京與華盛頓本月早些時候在日內瓦談判中確定的條款正式化。



據盧特尼克透露，剛簽署的協議包括中國向美國供應稀土的條款，稱：「他們將向我們供應稀土」，一旦他們做到這一點，「我們將取消我們的對應措施」。



這些美國措施包括對用於中國塑料生產的乙烷、芯片軟件和噴氣發動機等材料的出口限制。然而，盧特尼克表示，在中國開始供應磁鐵之前，這些限制不會解除。



此前，美國與中國本月初在倫敦舉行了談判，雙方達成了一項諒解，尚待兩國元首批准。一位白宮官員表示，美國與中國已同意實施日內瓦協議的條款。中國駐華盛頓大使館未立即回應置評請求。(jf)



