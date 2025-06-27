27/06/2025 08:33

【外圍經濟】美國經濟數據釋矛盾訊號，首季GDP按年跌0.5%

《經濟通通訊社27日專訊》美國2025年第一季國內生產總值(GDP)終值按季年率下跌0.5%，較市場預期及初值的收縮0.2%更為疲弱，反映美國經濟增長動力明顯放緩。市場關注美國經濟前景及聯儲局未來貨幣政策取向。



不過，美國勞工部最新數據卻顯示，截至6月21日當周，新領失業救濟人數降至23.6萬人，較前一周減少1萬人，並低於市場預期的24.3萬人。最新數據反映美國勞動市場整體仍然保持韌性，雖然近期經濟增長放緩，但裁員壓力暫未見明顯上升。



美國5月份耐用品訂單亦較上月激增16.4%，遠超市場預期的8.5%，標誌美國製造業復甦勢頭強勁，亦反映出企業投資意願逐步回暖。(jf)