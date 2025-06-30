27/06/2025 11:33

【關稅戰】馮德萊恩：已為美歐貿談破裂做好準備，傳德法意見不合

《經濟通通訊社27日專訊》歐盟委員會主席馮德萊恩周五（27日）表示，歐盟團隊正在評估美方提出的關稅提議，已做好各種應對準備，包括談判破裂。



她說：「我們已經做好了達成協議的準備。同時，我們也在為無法達成令人滿意協議的可能性做準備。簡而言之，所有選項都擺在桌面上。」



據了解內情的人士透露，包括德國總理默茨在內，大多數歐盟成員國贊成盡快與美國達成協議。但法國總統馬克龍仍堅持要美國取消所有關稅。



歐盟需要在7月9日前與特朗普達成協議，否則到時候歐盟幾乎所有對美出口產品的關稅都將提高至50%。據彭博社此前報道，美國正要求歐盟做出不平衡且單方面的讓步。在鋼鐵和鋁、汽車、製藥、半導體和民用飛機等關鍵領域的談判尤其艱難。



*美印貿談接近尾聲*



另一方面，美國商務部長盧特尼克在受訪時表示：「我們與印度的談判已經非常接近尾聲了。」(jf)