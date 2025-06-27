27/06/2025 11:00

【美國議息】嘉信理財：聯儲局今年減息兩次門檻或仍高

《經濟通通訊社27日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾一連兩日出席國會參眾兩院聽證會，強調利率走向仍待觀察關稅對通脹的影響。而據報美國總統特朗普有意提前宣布下任聯儲局主席人選，以間接影響利率路徑預測。



美國國債收益率本周初大幅下跌，債價持續強勢，部分是反映美國對伊朗實施打擊後投資者轉趨保守，也可能出市場對減息時間早於預期的希望。



嘉信理財金融研究中心固定收益策略師Collin Martin表示，儘管此前議息點陣圖的中位數仍預測今年將減息兩次，但有多達七名官員完全不預測會有任何變動，這難掩局內的分歧，很多官員似乎並不急於減息，若從這個角度看，今年底前實現兩次減息的門檻可能很高。



此外，美聯儲局下月底議息前，美國總統特朗普要求國會在7月4日前就預算案達成協議，但參眾兩院仍有分歧。關稅暫緩執行90天將於7月9日到期，目前幾乎沒有任何進展，使美股交投在7月中業績期開始前可能保持淡靜。(bi)