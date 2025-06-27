27/06/2025 17:30

港零售銀行首季稅前經營溢利增15.8%，特定分類貸款比率微升

《經濟通通訊社27日專訊》金管局在最新《季報》指出，本港零售銀行整體除稅前經營溢利在今年第一季按年增加15.8%，主要是由於外匯及衍生工具業務收入與收費及佣金收入均錄得增長，但部分升幅被持有作交易的投資收入減少所抵銷。零售銀行淨息差在今年第一季收窄至1.51%，去年同期則為1.53%。



銀行業貸款總額在今年第一季增加0.6%，其中在香港使用的貸款及在香港以外使用的貸款分別增加0.8%及1.1%，貿易融資下跌4.7%。中國內地相關貸款在同期增加1.1%。



*首季末銀行體系特定分類貸款比率升至1.98%*



銀行體系的特定分類貸款比率由去年第四季末的1.96%微升至今年第一季末的1.98%。與此同時，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率由上一季的2.37%，下降至今年第一季末的2.27%。信用卡貸款及住宅按揭貸款的拖欠比率維持在低位，在今年第一季末分別為0.37%及0.13%。



銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在今年第一季為182.5%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在今年3月底為24.2%，遠高於8%的國際最低要求。(bi)