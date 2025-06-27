27/06/2025 19:30

《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，中國公布PMI

《經濟通通訊社27日專訊》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，及中國公布PMI，料為下周一（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚10:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話。



*德國公布CPI，美國公布芝加哥PMI*



數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布5月工業生產，年率升幅料由0.5%擴大至1.6%，月率料由下滑1.1%改善至升3.5%。9:30am，中國公布6月製造業採購經理人指數，料由49.5升至49.7；6月非製造業採購經理人指數料維持於50.3；6月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布5月新屋動工，年率跌幅料由26.6%收窄至15.2%。2:00pm，英國公布第一季出口；第一季國內生產總值；第一季進口。同一時間，德國公布5月進口物價；5月零售銷售月率料由下滑0.9%改善至升0.5%。4:00pm，歐元區公布5月貨幣供應M3，年率升幅料由3.9%擴大至4%。4:30pm，香港公布5月貨幣供應M1；5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布6月消費者物價指數。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由40.5升至43。10:30pm，美國公布6月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負15.3收窄至負14。



在本港，下周一公布業績的公司有:智富資源投資(00007)、大快活集團(00052)、弘海高新資源(00065)、興利集團(00114)、泛海集團(00129)、慕詩國際(00130)、中國農產品交易(00149)、中國寶力科技(00164)、敏捷控股(00186)、資本界金控(00204)、滙漢控股(00214)、中國資源交通(00269)、復興亞洲(00274)、裕承科金(00279)、國富量子(00290)、新華通訊頻媒(00309)、裕田中國(00313)、金寶通(00320)、愛高集團(00328)、謝瑞麟(00417)、中國智能科技(00464)、雅天妮集團(00789)、木薯資源(00841)、精優藥業(00858)、位元堂(00897)等。



此外，明日佑駕創新(02431)將有基石投資者持股解禁，下周一訊飛醫療科技(02506)、英諾賽科(02577)等將有基石投資者持股解禁。(wa)