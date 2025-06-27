27/06/2025 10:20

【虛擬資產】OSL:香港有能力成為代幣化金融革命的旗手

《經濟通通訊社27日專訊》政府正式發布《香港數位資產發展政策宣言2.0》，OSL集團（00863）首席執行官崔崧表示，行業已邁向成熟的新階段，目前香港有能力、有信心，成為這場代幣化金融革命的旗手，公司會沿著「LEAP」路線的脈絡，繼續做好產品與服務。



OSL趁機宣布升級機構業務解決方案，提供Turnkey一站式Omnibus Pro統一交易解決方案，旨在為機構客戶提供無縫且高效的數字資產交易體驗。OSL集團首席商務官張英華稱，將持續投入研發，優化技術能力，豐富產品線，並深化與全球頂級金融機構的合作。



HashKey集團旗下合規代幣化服務機構HashKey Tokenisation首席執行官Anna Liu表示，2.0宣言為行業帶來了清晰的指引，政策中對政府債券、貨幣市場基金（MMF）、現實世界資產（RWA）及貴金屬等領域的代幣化給予了明確支持，這些變化與其業務方向深度契合。



Anna Liu解釋，政府債券代幣化的常規化，為市場提供高質量、穩定的數字債券產品；貨幣市場基金代幣化及其二級市場交易開放，則為投資者提供了更高效的流動性管理工具，反映代幣化技術改造傳統金融的巨大潛力。(bn)