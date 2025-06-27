27/06/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.03393 -0.357 一周 0.22202 -23.316 兩周 0.38964 -17.274 一個月 0.83036 -13.518 兩個月 1.37964 -8.697 三個月 1.71179 -5.16 六個月 2.37958 +0.119 一年 2.98214 -3.435

《經濟通通訊社27日專訊》金管局昨天(26日)於紐約交易時段承接94.2億港元沽盤後，港元匯價持續偏軟，今日早段曾見7.8498低位，最新報7.8497，仍貼近弱方兌換保證價。港元拆息連續三日全線向上後，今日回軟，其中，與樓按相關的一個月中止四連升，報0.83036厘，為6月24日後最低。同時，隔夜息由近六周高位回落至0.03393厘，一周拆息下跌23基點至0.22202厘，為6月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.71179厘，與6月25日水位看齊。長息方面，六個月拆息升至2.37958厘，見兩周新高，但一年期拆息跌穿3厘，報2.98214厘。美國總統特朗普表示，華府周三與中國簽署一項與貿易相關的協議，但並未具體說明內容。(cl)資料來源：香港銀行公會