27/06/2025 11:21
《港元利率》拆息回軟一個月期結束四連升，港匯低見7.8498
《經濟通通訊社27日專訊》金管局昨天(26日)於紐約交易時段承接94.2億港元沽盤後，港元匯價持續偏軟，今日早段曾見7.8498低位，最新報7.8497，仍貼近弱方兌換保證價。港元拆息連續三日全線向上後，今日回軟，其中，與樓按相關的一個月中止四連升，報0.83036厘，為6月24日後最低。
同時，隔夜息由近六周高位回落至0.03393厘，一周拆息下跌23基點至0.22202厘，為6月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.71179厘，與6月25日水位看齊。長息方面，六個月拆息升至2.37958厘，見兩周新高，但一年期拆息跌穿3厘，報2.98214厘。
美國總統特朗普表示，華府周三與中國簽署一項與貿易相關的協議，但並未具體說明內容。(cl)
資料來源：香港銀行公會
同時，隔夜息由近六周高位回落至0.03393厘，一周拆息下跌23基點至0.22202厘，為6月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息亦降至1.71179厘，與6月25日水位看齊。長息方面，六個月拆息升至2.37958厘，見兩周新高，但一年期拆息跌穿3厘，報2.98214厘。
美國總統特朗普表示，華府周三與中國簽署一項與貿易相關的協議，但並未具體說明內容。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.03393
|-0.357
|一周
|0.22202
|-23.316
|兩周
|0.38964
|-17.274
|一個月
|0.83036
|-13.518
|兩個月
|1.37964
|-8.697
|三個月
|1.71179
|-5.16
|六個月
|2.37958
|+0.119
|一年
|2.98214
|-3.435
資料來源：香港銀行公會