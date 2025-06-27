27/06/2025 10:14

《真知灼見－溫灼培》中美達成貿易協議，有哪因素需留意？

《真知灼見》美國總統特朗普昨晚指，於周三，即6月25日，已與中國簽署一項貿易協議，但卻沒有具體說明協議內容。至於白宮官員指，協議將包括加快中國向美國出口稀土。當然，現時我們所知的消息實在有限，但若假設有關協議真能令中美雙方在貿易上不再衝突，這又將意味著甚麼？



這或許有兩種可能性。首先，特朗普應該意識到，同時與中國和歐盟這兩大經濟體在貿易上發生衝突，將是美國難以承受的。自4月2日「對等關稅」首日推出以來，美股、美債和美元均出現了下跌，這已清楚顯示了有關情況，否則特朗普也不會把整個對等關稅計劃延遲90天執行。因此，與中國率先達成貿易和解，是否意味著特朗普計劃在約兩周後的7月9日專注於對付歐盟？這一可能性不容忽視。至於另一可能性是，特朗普或許也希望淡化整個對等關稅政策，與中國達成貿易協議只是整個淡化計劃的第一步。究竟特朗普選擇與中國達成貿易協議的真實意圖是甚麼，就只有等到7月9日才能揭曉。



假設特朗普確實打算淡化對等關稅政策，那麼美國國內物價便應不會大幅上漲，這樣聯儲局主席鮑威爾將不再有藉口延遲減息。考慮到聯儲局下次議息會是在7月31日，這使得分別於7月15日和7月31日公布的美國6月CPI及PCE通脹數字顯得尤為重要。然而，這一切最終還是取決於特朗普是否會真正想淡化關稅政策。



話說回來，假如特朗普與中國達成協議的目的是為了在貿易上集中對付歐盟，那麼情況又會如何呢？當然，若僅針對歐盟，這相對於加徵全球關稅對美國通脹所帶來的衝擊會小得多。然而，最終如何影響美國通脹，仍需視乎美國與中國及歐盟會達成何種貿易協議。



至於昨晚特朗普宣布與中國達成貿易協議後，市場的反應又如何呢？最明顯的變化出現在美債市場，各年期的美債息均出現下跌。具指標性的美國10年期國債孳息率顯著跌破4.3%，今早在亞洲市場報4.2556%，達到自5月2日以來的最低水平。美股也顯著上漲，而根據《路透社》的數字，美匯昨晚則一度跌破97指數點。然而，若觀察利率期貨，目前市場對於聯儲局7月議息會的減息機率僅估計約有兩成。就讓我們密切留意特朗普如何推進對等關稅政策！《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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