27/06/2025 11:28

【中東戰火】安盛：信貸市場基本面仍具韌性，油價看未來數周發展

《環富通基金頻道27日專訊》美軍上周末對伊朗三處核設施發動空襲後，中東局勢暫見緩和。美國總統特朗普周三（25日）表示，美國將於下周與伊朗舉行會晤，並指中東戰爭已經結束。安盛投資管理就中東局勢發表文章，安盛核心投資部投資總監兼安盛投資管理Investment Institute主席Chris Iggo表示，美國近日對伊朗核設施發動攻擊，標誌著中東安全局勢的重大升級。金融市場在經過上周的輕微「避險」波動後，開盤相對平穩。然而，未來數周內，主要風險在於該地區石油生產與分銷可能出現重大干擾。若全球油價持續上漲，將衝擊已受貿易戰影響的經濟增長與通脹預期。



*潛在政策與市場影響*



油價衝擊的程度取決於局勢的發展，通脹上升將使聯邦儲備系統(Fed)的政策前景變得複雜，進而影響美國債券市場。雖然避險資金流可能推低美國國債收益率，但通脹與貨幣政策顧慮或將形成對沖。



若衝突再度進一步升級，避險資產如美元、美國國債短期市場、瑞士法郎、日圓及黃金或將受益。投資者可能考慮減少對表現可能疲軟的資產類別的曝光，包括股票、高風險信貸及新興市場，若地緣政治局勢帶來顯著宏觀經濟衝擊。



軍事活動升級通常會導致股市下跌。美國媒體報道顯示，民眾與政治界對美國介入缺乏共識，這或將反映在消費者信心調查中，進一步加劇投資者短期展望的不確定性。



*信貸市場韌性*



信貸市場預計仍具韌性，但若增長與通脹前景惡化，結合全球貿易擔憂，信貸利差可能面臨擴大的壓力。歐洲市場部分信貸指數已略有上漲。該行對信貸市場基本面及整體估值持樂觀態度，預計利差擴大或為短期現象，當然這取決於未來數周的局勢發展。



迄今為止，市場態度相對冷靜，但美國對伊朗的襲擊顯著提升了全球風險。伊朗可能對美國軍事資產或海灣航運能力採取報復行動，是主要威脅。若這些風險實現，貨幣與風險資產或將出現較大波動。投資者可能轉向低風險固定收益資產及通脹保護，以應對市場波動加劇。



Chris Iggo表示，儘管局勢緊張，信貸市場的基本面仍具韌性，短期內的利差擴大或將有限。他強調，投資者應密切關注油價與地緣政治發展，適時調整資產配置以應對潛在風險。(hl)