27/06/2025 10:05

《市場展望》安聯投資：全球不確定性加劇，亞洲市場投資價值凸顯

《環富通基金頻道27日專訊》安聯投資表示，2025年上半年在美元急挫及美國經濟衰退風險升溫的環境下，環球市場不確定性加劇，投資者信心減弱，資金流向亦出現明顯轉變。展望下半年，美國關稅、消費者信心、通脹及經濟衰退風險等關鍵議題將主導經濟格局，而中東的軍事行動亦可能進一步影響市場情緒。亞洲的固定收益和股票市場在當前充滿不確定性的宏觀經濟環境中，憑藉有利的人口結構、穩健的基本面以及區域一體化的加速發展，為全球投資者提供了極具吸引力的多元化投資機會。



*去美元化趨勢對亞洲經濟有利，看好中國印度澳洲*



對美國政策可信度和財政可持續性的擔憂正推動資金流向亞洲，帶動區域性貨幣走強，並為亞洲經濟增長創造新機遇。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，美國「例外主義」正因市場對美國政策的可信度及財政可持續性產生擔憂而受到威脅，導致美國國債和美元遭拋售。這一趨勢預示著美國GDP增長將放緩，經濟衰退風險升溫，令投資者開始尋求全球非美元資產的投資機會。相關資金流向的轉變已在歐洲股票及黃金這類作為法定貨幣貶值對沖工具的強勁表現中得以體現。「去美元化」趨勢對亞洲經濟尤為有利，區內貨幣升值亦為央行提供寬鬆政策的空間。此外，對美國債務可持續性的擔憂升溫，促使部分資金回流亞洲。亞洲經濟體目前持有約8.6萬億美元的美國股票及固定收益資產，若出現部分資金回流，將顯著支持區內貨幣，並提升區內股票及固定收益市場表現。



安聯投資較看好由內需驅動、政策利率有降息空間且不受特定政治經濟擔憂影響的亞洲經濟體，特別是中國、印度及澳洲。然而，中東地區的緊張局勢可能推高原油價格，影響亞洲通貨膨脹、對外收支及貨幣政策放寬的步伐。



*亞洲信貸仍保持防禦性，人幣有望成亞洲關鍵貨幣*



作為全球持有最龐大淨債權的經濟體系，亞洲有望在市場對美國「例外主義」信心下降的背景下，成為下一輪資本多元化配置的主導地區。安聯投資全球固定收益副主管及亞洲固定收益首席投資總監曾錚表示，在美國關稅政策導致市場波動加劇的環境下，亞洲固定收益市場今年再次展現韌性。儘管市場普遍認為亞洲將承受美國對等關稅的衝擊，亞洲信貸依然保持其防禦性，息差優於美國和新興市場同類債券。



展望未來，隨著區域貿易和經濟一體化的深化，亞洲將憑藉有利的人口結構、強韌的基本面和穩定的領導等結構性優勢，在分化的世界中展現出更大的發展潛力。這些因素構成了一個可持續多年的良性循環，有望重塑市場動態，降低貨幣波動性，並推動區內債券及信貸資產的結構性重新定價。此外，亞洲主要貨幣兌人民幣波動性降低，這一趨勢顯示人民幣有望成為亞洲地區的關鍵貨幣。而中國國債有望成為亞洲新一代「避風港」資產，其表現可能優於美國國債等傳統政府債券。



隨著全球投資者在宏觀不確定性中尋求加強投資組合的韌性，亞洲固定收益市場擁有較低的Beta值及與其他債市的相關性，成為一個具吸引力的多元化回報來源。亞洲高收益債券市場預計將持續表現良好，主要受益於良好的信貸周期以及企業盈利增長有助降低債務水平，從而帶來具吸引力的風險調整回報。而亞洲美元投資級債券則在市場受壓時期提供穩定收益及較強的抗跌能力。此外，亞洲本幣政府債券的風險回報理想，與其他新興市場的相關性較低，適合在經濟不穩的情況下尋求韌性及多元化配置的投資者。



*中國印度日本韓國股市估值吸引，增長潛力強勁*



亞洲股票年初至今表現良好，當中中國、印度、日本及韓國等主要市場的估值吸引，增長潛力強勁。安聯投資亞太區股票首席投資總監薛永輝表示，年初至今，亞洲股市表現突出，MSCI亞太指數相對美股主要指數錄得顯著升幅。自特朗普2.0政策實施以來，美元轉弱進一步支持亞洲股市。目前，亞洲市場股票估值依然具吸引力，MSCI亞太區指數(MSCI AC Asia Pacific Index)的預測市盈率為14.2倍，基於亞太市場的投資機遇，估值仍具吸引力。



亞太地區的股票市場充滿投資機遇，特別是大型、流動性高、內需穩健且能抵禦外圍衝擊的市場。投資者應考慮在增長型、價值型及股息型股票中作多元配置，同時把握創新、消費模式轉型及企業管治改革等投資主題所帶來的超額回報機會。



安聯投資看好中國、印度、日本及韓國市場。中國定下約5%的GDP增長目標，顯示政府推動內需及加強貿易聯繫的必要性。隨著中國出口商逐漸演變為全球跨國企業，尤其是在電動車和機器人領域，市場發展潛力巨大，加上中國政府支持股市的措施，有助穩定市場。印度經濟增長表現亮眼，積極推動製造業和消費發展。在年輕人口結構的帶動下，其內需持續增長。日本則受益於通貨再膨脹、企業治理改革以及低利率等結構性和周期性利好因素的支持。韓國市場目前估值偏低，加上近期的改革措施和股份回購增加，有助於吸引市場重新定價，提升投資潛力。(wa)