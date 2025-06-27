27/06/2025 10:35

【中東戰火】思博瑞資管：短期利率下降或有利股市，引發債市反彈

《環富通基金頻道27日專訊》思博瑞投資管理(Allspring Global Investments)就伊朗衝突對投資影響發表評論。



*中東局勢緩和或致能源價降，或使美儲局考慮減息*



根據市場初步反應，事件對能源市場造成最大波動，尤其是石油市場。相信由於伊朗有避免大規模戰爭的強烈動機，確保石油在波斯灣的輸出，因此對全球整體影響仍會較低。市場的即時反應為事件的潛在發展帶來啟示。中東局勢緩和或導致能源價格（包括石油及液化天然氣）下降，較低的能源價格有助於抑制通脹，可能使美國聯儲局在今年夏天重新考慮減息，而能源價格穩定或下降，亦讓歐洲央行能維持降息周期。短期利率下降或有助全球股市保持平穩甚至衝上歷史高位，並引發新一輪債券市場反彈。



然而，若伊朗衝突重新升級，市場環境或將面臨更大挑戰：能源價格急升、全球通脹水平可能維持在高位、聯儲局延長美國高短期利率政策，以及股市與固定收益市場表現疲軟。若衝突升級，能源及防禦類股票或可成為避險板塊，對沖其他可能受壓的類別。



*股市未反映長期衝突風險，惟對新興市場審慎樂觀*



隨著投資者持續消化與衝突相關的新聞，美國股市保持穩健。近期油價波動加劇，加上市場憂慮局勢升級，為國防概念股提供一定支持。不過，市場尚未反映長期衝突的風險。大宗商品價格上升可能會推高多個行業的營運成本，導致短期利潤率受壓，而在以往的衝突中，投資者均對此情況高度敏感。



在轟炸事件後，新興市場整體表現相對冷靜，主要由於油價及美元走勢平穩--兩者向來是影響新興市場股票表現的關鍵因素。若事件能迅速化解，中東股市或會受惠上升。另持續關注中國的態度，目前其立場仍屬克制，但若採取更強硬的姿態，或進一步加劇中美緊張關係。從長遠角度看，關注中國對台灣的政策走向。這次襲擊事件可能會對短期行動起到阻嚇作用，但若中東局勢持續惡化，或令中國趁美國專注中東局勢時調整行動策略。目前，對市場維持審慎樂觀，因為推動2025年新興市場表現的主要動力仍然存在。



*債券提供相對穩定保障，證券化產品或存吸引機會*



在不明朗的市場環境中，債券提供相對穩定的保障。整體而言，思博瑞投資管理的投資組合已為經濟增長放緩及孳息曲線回歸正常做好部署。預期未來數周或數月內利率波動將會減少，通脹亦會在關稅影響逐步消化後趨於穩定。證券化產品市場中（特別是按揭貸款債權的轉付證券）可能存在具吸引力的相對價值投資機會。企業債信用息差偏窄，但只要細心挑選，仍能發掘到信用評級良好和估值合理的企業證券。此外，美元轉弱亦為環球債市帶來機遇，尤其是用以對沖美元的非美元債券。(wa)