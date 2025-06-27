27/06/2025 10:34

《市場展望》巴克萊料新興市場信貸前景保持強勁，趨勢有望持續

《環富通基金頻道27日專訊》巴克萊研究團隊發表季度新興市場經濟與策略展望，認為新興市場受美國關稅、地緣政治和全球經濟增長放緩的影響，被大宗商品出口價格上漲以及投資者為分散對美國的投資而重新關注新興市場資產所抵銷。預計新興市場本地和信貸市場的前景將保持強勁，而且趨勢有望持續。



*美元走弱並非不利因素，美重大新聞衝擊消退*



美元自年初以來持續走弱，並且情況在4月2日美國關稅範圍明朗後加速。因此，原則上美元走弱對新興市場經濟體而言並非不利因素。如果出現分散美元資產以外資產配置（即使只是小幅調整）或對沖美元風險敞口的趨勢，會進一步削弱美元（甚至可能導致更多資金流入某些新興市場資產），因此可能利好新興市場。



新興市場資產主要受到美國重大新聞衝擊和經濟數據影響，前者的影響目前已消退，波動只發生在美國大選後至4月2日前這一段時間。由於貿易談判仍在進行中，全球經濟的尾部風險已經下降，而且市場已為一定程度的美國財政惡化做好準備，因此關稅不確定性預計在短期內難以對市場造成太大波動。



當前市場的觀望態度對新興市場貨幣是有利的，美元廣泛走弱以及市場波動下降尤其利好套利交易。美國風險狀況的變化同時推動利差收窄，新興市場利率對美國利率敏感度明顯降低。由於全球避險資產（以及許多新興市場投資組合的「無風險」基準）的安全性有所下降，新興市場利率與美國期限溢價在兩年同步波動後，在今年初出現脫鈎。



*新興亞洲市場出口仍穩健，能源通脹維持低位*



目前，投資者對新興市場信貸的熱情似乎不高。儘管自2022年以來資金持續流出新興市場信貸基金的趨勢似乎暫時停止，近期流入新興市場債券基金的資金幾乎全部集中在本幣基金。投資者的信心和持倉似乎仍保持在適中水平。新興市場信貸年初至今獲得不錯收益，表現優於許多其他資產類別，例如美國的投資級債券和高收益債券。整體而言，新興市場主權信貸利差僅比今年2月多年以來的最低水平高出約15個基點。考慮到宏觀環境充滿政策、政治和地緣政治不確定性，新興市場主權信貸展現出非凡的韌性。



儘管美國4月初在「解放日」宣布關稅政策，表示對大多數經濟體徵收10%的關稅，但最新數據顯示，新興亞洲市場出口表現仍相對穩健。市場普遍認為，出口表現強勁主要源於貿易前置效應，不過各經濟體的具體情況存在差異。這種前置效應可能會持續至第二季度，隨後在下半年出現回調。



巴克萊指，有跡象顯示該地區核心通脹正上升。能源通脹則維持低位，與倫敦布蘭特原油價格走低趨勢一致。然而，如果地緣政治緊張局勢持續推高油價，通脹上升趨勢應該不會持續。整體而言，對新興亞洲十大經濟體2025年CPI通脹預測的簡單平均值已降至1.5%，較2024年的2.2%有所回落。



鑑於4月2日「解放日」關稅政策宣布以來，關稅政策方向趨正面，而且對經濟增長的負面影響尚未在數據中明確反映，政策制定者有空間能在通脹數據溫和的情況下對貨幣政策寬鬆採取更審慎態度。



*料人行下半年再減息降準，或出台新財政刺激措施*



繼人行在第二季度下調政策利率0.1個百分點和降低存款準備金率0.5個百分點後，巴克萊預計人行將在第三季度再次下調政策利率0.1個百分點，並於下半年進一步降準0.5個百分點。雖然增速可能有所放緩，但下半年國內消費仍具韌性。考慮到關稅大幅削減為中國經濟帶來緩衝，加之第二季度零售銷售穩健、出口強勁及GDP數據良好，預計新的財政刺激措施可能在9或10月的全國人大常委會會議前後出台。(wa)