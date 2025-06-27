27/06/2025 10:49

《市場展望》景順看好亞洲當地貨幣債券，料續受惠基本及技術因素

《環富通基金頻道27日專訊》景順固定收益高級投資組合經理丁一飛發表關於亞洲新興市場固定收益市場下半年展望的觀點。他指，目前亞洲新興市場信貸基本因素的估值具有一定優勢，因為中國及其他亞洲國家已進一步推出刺激政策，以抵銷貿易戰可能帶來的下行衝擊。亞洲一眾央行亦紛紛放寬貨幣政策。此等利好政策以及區內仍然穩健的基本因素，令信貸息差維持在較低水平。



*考慮亞洲硬貨幣主權及類主權債券時，傾向規避風險*



美國經濟增長出現放緩跡象，預計未來幾個季度聯儲局將需要在同時避免經濟衰退及抑制通脹上升的之間取捨。只有在關稅戰的初步影響消散以及未來幾個月回顧性數據發布後，才能更清楚了解亞洲各經濟體的實際表現。



鑑於目前亞洲信貸息差存在差異及美國政策不明朗因素，景順仍然審慎，因此，在考慮亞洲硬貨幣主權及類主權債券時，傾向規避風險。亞洲當地貨幣計價的政府債券估值持續受壓，注意到近年來名義孳息率處於較低水平。摩根大通GBI-新興市場廣泛多元亞洲債券指數到期孳息率已處於自2021年第一季度以來的最低水平。由於指數納入2024年整體孳息率高於其他大多數成份國的印度政府債券，類似的比較可能反映出更低的估值水平。



除減息及通脹放緩等利好亞洲當地政府債券的基本因素外，技術因素亦有望利好該資產類別。當地買家仍在尋求增加投資，因為政府債券在當地市場被視為無風險證券。亞洲市場的中產家庭增長亦持續推升投資需求。



*通脹放緩央行可維持寬鬆幣策，看好以印度盧比計價債市*



儘管收益率水平較低，但景順仍看好亞洲當地貨幣債券，因為無論是債券價格，還是貨幣匯率，相信其他基本因素及技術因素將繼續利好有關債券的表現。部分主要亞洲新興市場國家的通脹有所放緩。雖然提高關稅稅率會加劇美國的通脹壓力，但這將有助於減輕出口導向型國家的通脹。由於亞洲市場料將面臨較低的通脹壓力，預期如果出現經濟增長乏力，當地央行在維持寬鬆貨幣政策方面將不會有太大顧慮。



貨幣方面，美元強勁勢頭於2025年第一季度逐漸減弱，美元指數將持續承壓。由於美國的政策不確定性以及潛在的經濟衰退風險，預期「去美元化」趨勢亦將有利部分亞洲當地貨幣債券市場的表現，加上對債券價格及匯率的樂觀預期，更看好亞洲新興市場當地貨幣債券，而非硬貨幣債券，例如以印度盧比計價的債券市場。印度儲備銀行自2025年2月起開始下調其政策利率，且有可能於2025年下半年進一步下調，因為預期低通脹將使實際利率保持在較高水平。最近數月，印度儲備銀行在銀行間流動性緊縮的情況下進行公開市場操作，以確保流動性充裕，從而讓寬鬆貨幣政策效果能夠傳導至實體經濟匯率方面，美元走弱將利好印度盧比及其他亞洲貨幣的匯率。



在亞洲新興市場中，印度將可能是受關稅衝擊最小的國家之一。儘管截至2025年5月中旬，Markit iBoxx ALBI印度指數年初至今已上升約6%，但仍看好該資產類別，且預期未來有望錄得理想表現。(wa)