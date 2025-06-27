27/06/2025 16:04

《大行觀點》滙豐研究：人民幣升值及流動性充裕利好A股

《環富通基金頻道27日專訊》滙豐環球研究發表研究報告，就2025年下半年A股市場前景提出以下觀點：



1. 雖然經濟增長或繼續面臨壓力，且政策支持將以結構性為主而非「大水漫灌」，但市場有四大利好因素支撐：



人民幣升值預期：預計美元兌人民幣匯率將在2025年底前見7.10，2026年中期人幣進一步升至7.05。



市場流動性充裕：今年以來新發行基金規模達2,221億元人民幣，同比增長101%；保險資金股票配置比例在2025年第一季度末升至12.8%。



企業盈利改善：預計A股企業2025年盈利增長5.4%，其中信息科技、材料及工業板塊增長最快。



政策支持：包括貨幣政策、社會福利、生育支持及消費刺激等多方面。



2. 指數目標：



上調上證綜指2025年底目標至3,700點，較目前水平有7.3%上升空間。



維持滬深300指數及深證成指目標分別為4,300點及11,500點，分別有9.0%及11.2%上升空間。



3. 投資建議：



行業配置方面，繼續看好成長型板塊，包括信息科技、非必需消費品及醫療保健。



投資主題方面，建議關注人工智能、出海、結構性消費機會及高股息。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。