27/06/2025 08:39

【關稅戰】美國對中國商品需求減弱，海運費高位回落逾半

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》報道，從中國到美國的集裝箱運費自本月早些時候以來已經下降逾半，在美國總統特朗普對中國商品徵收145%關稅後，進口量出現暴跌，不過特朗普很快將稅率降至30%，但隨之而來的進口反彈幅度並不及預期。



從中國進口商品的成本增幅仍然很大，尤其是在美國經濟數據顯示疲軟之際。



富瑞(Jefferies)的航運分析師Omar Nokta周四(26日)在一份報告中說，備受關注的上海至美國西海岸航線的運費在本月初達每40英尺集裝箱約6000美元峰值後，似乎已在2500美元左右找到了近期底部。



Drewry的世界集裝箱指數下跌9%，為連續第二周下跌，此前為連續五周上漲。



由於特朗普對中國徵收145%的關稅，4月份美國進口貨運幾乎停止。目前，進口量正在反彈。但隨著關稅開始拖累消費支出和經濟增長，反彈幅度可能會低於預期。(ry)