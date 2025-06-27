27/06/2025 17:29

《中國監管》外匯局：3月末中國對外金融資產10.7萬億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布2025年3月末中國國際投資頭寸表。2025年3月末，中國對外金融資產106978億美元，對外負債70854億美元，對外淨資產36124億美元。



在對外金融資產中，直接投資資產32765億美元，證券投資資產15818億美元，金融衍生工具資產211億美元，其他投資資產22845億美元，儲備資產35339億美元，分別佔對外金融資產的31%、15%、0.2%、21%和33%；在對外負債中，直接投資負債36558億美元，證券投資負債20614億美元，金融衍生工具負債287億美元，其他投資負債13395億美元，分別佔對外負債的52%、29%、0.4%和19%。



按SDR計值，2025年3月末，中國對外金融資產80513億SDR，對外負債53326億SDR，對外淨資產27188億SDR。(jq)