27/06/2025 17:40

【聚焦人幣】3月末外債餘額2.5萬億美元，較去年底增1.3%

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布，截至2025年3月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為175967億元人民幣（等值24514億美元，不包括香港、澳門特區和台灣地區對外負債．下同）。中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險總體可控。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，2025年一季度，中國外債規模小幅增長，幣種結構優化，期限結構保持基本穩定。



李斌介紹，截至2025年3月末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為24514億美元，較2024年末增長316億美元，增幅1.3%。從幣種結構看，本幣外債佔比52%，較2024年末上升2.0個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比42%，較2024年末下降1.7個百分點。



*外匯局：中國外債規模料將保持基本穩定*



談及如何看待當前中國外債形勢，李斌指出，多重因素推動外債規模企穩回升。2025年一季度，受國際形勢發生深刻複雜變化、國內經濟運行延續回升向好態勢等多重因素綜合影響，外資增加配置人民幣債券資產，推動外債規模企穩回升。



李斌表示，預計中國外債規模將保持基本穩定。2025年以來，外部衝擊明顯加大，國際金融市場出現較大波動。中國經濟保持穩定增長態勢，境內金融市場展現出較強韌性和抗風險能力，人民幣資產吸引力進一步提升。中國堅持創新驅動發展，穩步擴大高水平對外開放，持續提升跨境融資便利化水平，將為中國外債規模保持基本穩定提供有力支撐。(jq)