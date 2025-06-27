27/06/2025 17:45

《中國監管》外匯局：一季度中國經常帳戶順差1654億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布2025年一季度中國國際收支平衡表。2025年一季度，中國經常帳戶順差11874億元人民幣，資本和金融帳戶逆差10094億元人民幣。



按美元計值，2025年一季度，中國經常帳戶順差1654億美元，其中，貨物貿易順差2375億美元，服務貿易逆差593億美元，初次收入逆差155億美元，二次收入順差28億美元。資本和金融帳戶逆差1407億美元，其中，資本帳戶逆差1億美元，金融帳戶逆差1406億美元。



按SDR計值，2025年一季度，中國經常帳戶順差1260億SDR，資本和金融帳戶逆差1068億SDR。(jq)