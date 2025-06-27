27/06/2025 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶27點子，報7.1711

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1627，較上個交易日跌7點子，較市場預測偏強144點，上個交易日報7.1620。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開27點子，報7.1711，上個交易日即期匯率收盤報7.1684。



市場人士稱，近期雖見美元大幅回落，但即期市場大行買盤毫不猶豫，人民幣的升勢相較其他非美貨幣偏小，人民幣匯率指數也加速回落。當然中美貿易談判有望達成更多共識，人民幣升勢也有望延續。



*中信證券：預計人民幣匯率短期或延續低波狀態*



中信證券指出，6月以來，人民幣匯率呈現「低波+韌性」的特徵，並基本實現「三價合一」。歸因來看，美元指數的趨勢性走弱、國內基本面托底和政策發力、人行穩匯率操作更加靈活、客盤結匯需求釋放等成為人民幣匯率韌性的重要來源。



往後看，美國對華存量關稅對於出口的壓力仍不可忽視，但對於匯率而言更為關鍵的在於國內消費等政策的對沖力度、以及中美關稅緩和期過後的中美經貿磋商進度。在人行靈活的穩匯率政策操作下，預計人民幣匯率短期或延續低波狀態。(jq)