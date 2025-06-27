27/06/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌6點子，報7.1690

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1690，較上個交易日4時30分收盤價小跌6點子。全日在7.1655至7.1747之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌30點子，報7.1679。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1627，較上個交易日跌7點子，較市場預測偏強144點，上個交易日報7.1620。



交易員表示，美元保持偏弱走勢，市場情緒改善，但大行在即期市場的逢低購匯需求不減，這部分緩和了即期升勢，關注晚間美國數據指引。



澳新銀行指出，當前美指已跌破98關口，如果後續就業和通脹數據繼續疲軟，美指可能進一步下探。由於美國政策仍高度不確定，即使美元出現反彈，仍應視為逢高拋售的機會。(jq)