27/06/2025 09:44

【聚焦數據】5月規模以上工業企業利潤同比轉跌，下降9.1%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額27204.3億元(人民幣．下同)，同比下降1.1%，1-4月為增長1.4%。5月當月，規模以上工業企業利潤同比下降9.1%，4月為增長3%。



1-5月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額8709.5億元，同比下降7.4%；股份制企業實現利潤總額20170.7億元，下降1.5%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額6856.8億元，增長0.3%；私營企業實現利潤總額7592.5億元，增長3.4%。



1-5月，採礦業實現利潤總額3580.4億元，同比下降29.0%；製造業實現利潤總額20201.4億元，增長5.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3422.5億元，增長3.7%。



*前5月汽車製造業利潤同比跌近12%*



1-5月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長38.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.9%，電氣機械和器材製造業增長11.6%，通用設備製造業增長10.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.8%，專用設備製造業增長7.1%，電力、熱力生產和供應業增長5.7%，非金屬礦物製品業增長0.6%，紡織業下降1.8%，化學原料和化學製品製造業下降4.7%，石油和天然氣開採業下降10.4%，汽車製造業下降11.9%，煤炭開採和洗選業下降50.6%，石油煤炭及其他燃料加工業同比增虧，黑色金屬冶煉和壓延加工業同比由虧轉盈。



1-5月，規模以上工業企業實現營業收入54.76萬億元，同比增長2.7%，增幅較1-4月回落0.5個百分點；發生營業成本46.88萬億元，增長3.0%；營業收入利潤率為4.97%，同比下降0.19個百分點。(sl)