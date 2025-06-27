27/06/2025 13:39

【數據解讀】5月工業利潤跌幅半年最大，機構：關稅戰價格戰衝擊

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-5月全國規模以上工業企業實現利潤總額同比從1-4月的增長1.4%轉為下降1.1%；5月單月同比亦從增長3%轉為大跌9.1%，創去年10月以來逾半年最大跌幅。1-5月規模以上工業企業營收利潤率4.97%，同比跌0.19個百分點，創2009年以來16年同期最低水平；其中國企利潤壓力最大，同比下降7.4%，連續三個月下滑，並創半年最大跌幅。



主要行業中，1-5月汽車製造業利潤總額同比連續第三個月下滑，11.9%的跌幅為2023年3月以來最大。此前中汽協數據顯示，同期汽車銷量實現近11%的同比增長，但汽車製造業出廠價格同比跌3.2%。汽車業「增量不增利」局面未有改善。



*澳新銀行：反內捲料將改善企業利潤*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，5月工業企業利潤下滑主要體現為價格和毛利下跌，價格方面主要受特朗普關稅對大宗商品的衝擊，毛利方面主要是國內價格戰影響。他並預計，未來PPI有望逐月修復，反「內捲」也將改善競爭情況，企業利潤後續應反彈。



*FOST：產能過剩對企業影響仍持續顯現*



FOST首席研究員馮建林表示，在工業物價持續負增長的背景下，企業經營壓力比較大。產能過剩和物價下行對企業的影響還在持續顯現，接下來需努力調節供給、穩定需求。



*招商證券：內需政策充分發力料助全年利潤增3%以上*



招商證券首席宏觀分析師張靜靜則指出，在外需增速逐步回落的預期之下，投資、消費等內需抓手需要進一步回升支撐工業企業利潤增速。在現有內需政策充分發力的情形下，預計下半年累計利潤增速中樞會逐步抬升，運行節奏前低後高，低基數作用下大幅抬升四季度增速，全年累計利潤增速大概率會攀升至3%以上。(sl)