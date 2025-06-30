27/06/2025 17:58

【ＡＩ】DeepSeek在德國蘋果和谷歌應用商店面臨下架

《經濟通通訊社27日專訊》綜合外電報道，德國隱私監管機構告知蘋果公司和谷歌的安卓稱，其應用商店提供的中國人工智能服務DeepSeek構成非法內容，因該服務將用戶數據暴 露給中國當局。



柏林數據保護專員坎普(Meike Kamp)周五在一份聲明中表示，發出這一正式通知前，DeepSeek無視了5月份的一項要求--要麼將該應用從德國應用商店下架，要麼在收集本地用戶數據並傳輸至中國時採取保護措施。



坎普指，DeepSeek一直無法向該局提供令人信服的證據，證明德國用戶的數據在中國受到與歐盟同等程度的保護。她指出，中國當局對中國公司影響力所及範圍內的個人數據，擁有廣泛的訪問權



在DeepSeek無視合規要求後，柏林監管機構引述歐盟《數字服務法》相關條款，要求蘋果和谷歌等科技平台刪除平台上的非法內容。這兩家公司現在必須迅速評估該通知，並決定如何遵守。



此前，意大利隱私監管機構也於1月份採取了類似舉措。(sl)