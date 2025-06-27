27/06/2025 17:24
《中國要聞》中國5月國際收支貨物和服務貿易順差565億美元
《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計值，2025年5月，中國國際收支貨物和服務貿易出口3176億美元，進口2611億美元，順差565億美元。
按人民幣計值，2025年5月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模41643億元（人民幣．下同），同比增長3%。
其中，貨物貿易出口20498億元，進口15315億元，順差5183億元；服務貿易出口2356億元，進口3474億元，逆差1118億元。
服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模1714億元，旅行服務進出口規模1632億元，其他商業服務進出口規模1036億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模592億元。(sl)
按人民幣計值，2025年5月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模41643億元（人民幣．下同），同比增長3%。
其中，貨物貿易出口20498億元，進口15315億元，順差5183億元；服務貿易出口2356億元，進口3474億元，逆差1118億元。
服務貿易主要項目為：運輸服務進出口規模1714億元，旅行服務進出口規模1632億元，其他商業服務進出口規模1036億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模592億元。(sl)