27/06/2025 08:57

【外圍經濟】特斯拉歐洲銷售未止跌，北美和歐洲負責人被「祭旗」

《經濟通通訊社27日專訊》據報道，由於歐洲市場銷售持續5個月萎靡不振，特斯拉已解僱北美和歐洲業務負責人阿夫沙爾(Omead Afshar)。



消息人士透露，阿夫沙爾被追究責任，遭馬斯克解僱，他的名字已無法在特斯拉內部通訊錄搜尋到。阿夫沙爾自2017年起為馬斯克工作，2020年他搬到德州，負責監督超級工廠興建。2022年，他加入SpaceX擔任星艦的副總裁。他於2024年初回到特斯拉，並於10月被任命為特斯拉北美和歐洲業務負責人。



特斯拉5月於歐洲市場的銷量再度出現大幅下滑。根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據，特斯拉在歐盟的註冊量為8729輛，年減高達40.5%，且已是連續第五個月暴跌。若將英國與歐洲自由貿易協會(EFTA)國家納入統計，其總銷售量為13863輛，年減27.9%，市佔率也從 1.8%跌至僅1.2%。(rc)