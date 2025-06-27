27/06/2025 10:54

【外圍經濟】亞洲股市觸及3年多高位，追隨隔夜美股漲勢

《經濟通通訊社27日專訊》亞洲股市於周五（27日）觸及3年多高位，追隨隔夜美股漲勢。



MSCI亞太（除日本）指數早盤觸及2021年11月以來最高水平，日內上漲0.2%，周線漲幅達3%。日經指數飆漲1.5%，5個月來首度突破40000點關口。



美國財政部長貝森特周四表示，已要求國會共和黨議員撤銷稅收支出法案中，第899條報復性關稅條款。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh表示：「該條款先前引發外資不安，若最終撤銷將消除主要擔憂。」



歐洲股指期貨同步走高，歐元斯托克50與德國DAX指數期貨均漲0.6%。(rc)