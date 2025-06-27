27/06/2025 11:48

【特朗普新政】白宮稱特朗普短期內不會決定下任聯儲局主席人選

《經濟通通訊社27日專訊》白宮明確表示，美國總統特朗普短期內，不會就聯儲局主席鮑威爾的繼任人選作出決定。此舉澄清了早前市場盛傳特朗普或於今年夏天提前敲定鮑威爾接班人的傳聞。



白宮官員強調，儘管總統擁有隨時調整決策的權力，但現階段尚未有具體提名計劃。該官員補充，特朗普手上有多位優秀人選可供考慮，但目前未有最終決定。



鮑威爾現任期至2026年5月屆滿，提前選定接班人屬罕見安排。近期特朗普多次公開批評鮑威爾的貨幣政策立場，引發外界對聯儲局獨立性及未來政策方向的關注。市場分析指出，若提前公布人選，或加劇金融市場對美國貨幣政策前景的不確定性。



鮑威爾方面則重申，聯儲局將堅守政策獨立性，繼續以數據為依歸，維護物價穩定及金融市場信心。(kk)